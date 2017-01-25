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Селюк: «Хоть бы кто из РФС сказал „спасибо“ за матч с Бельгией»

Матч: РоссияРоссия-:-БельгияБельгия
Начало матча: 28.03.2017
Соккер.Ру // Товарищеские матчи. Сборные 2017, Россия: мнение, Селюк Дмитрий
Сегодня, 04:04 | Источник: Sportfm.ru | Редакция: Павел Молочный

Футбольный агент Дмитрий Селюк отметил, что никто из РФС не поблагодарил его за организацию товарищеского матча для сборной России с командой Бельгии:

«После того, как я организовал матч со сборной Бельгии, хоть бы кто из РФС сказал „спасибо“».

Ранее Селюк сообщил, что договорился с бельгийцами по матчу за 30 минут. Товарищеская игра между Россией и Бельгией пройдет 28 марта в Сочи на стадионе «Фишт».

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