Селюк: «Хоть бы кто из РФС сказал „спасибо“ за матч с Бельгией»

Футбольный агент Дмитрий Селюк отметил, что никто из РФС не поблагодарил его за организацию товарищеского матча для сборной России с командой Бельгии:

«После того, как я организовал матч со сборной Бельгии, хоть бы кто из РФС сказал „спасибо“».

Ранее Селюк сообщил, что договорился с бельгийцами по матчу за 30 минут. Товарищеская игра между Россией и Бельгией пройдет 28 марта в Сочи на стадионе «Фишт».