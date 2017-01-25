«Интер» нацелился на защитника «Атлетико» Врсалько

Миланский «Интер» вновь заинтересовался хорватским защитником Шиме Врсалько. Прошлым летом «нерадзурри» проиграли борьбу за 25-летнего игрока мадридскому «Атлетико».

В текущем сезоне испанского чемпионата Врсалько принял участие в 5 матчах своей команды и заработал две желтых карточки. Во всех играх он выходил на поле в стартовом составе.

Напомним, «Интернационале» также заинтересован в приобретении хавбека «Лиона» Корентина Толиссо, на которого претендует и «Ювентус».