«Интер» нацелился на защитника «Атлетико» Врсалько
Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Интер, Атлетико М, Врсалько Шиме
Сегодня, 04:20 | Источник: football-espana.net | Редакция: Павел Молочный
Миланский «Интер» вновь заинтересовался хорватским защитником Шиме Врсалько. Прошлым летом «нерадзурри» проиграли борьбу за 25-летнего игрока мадридскому «Атлетико».
В текущем сезоне испанского чемпионата Врсалько принял участие в 5 матчах своей команды и заработал две желтых карточки. Во всех играх он выходил на поле в стартовом составе.
Напомним, «Интернационале» также заинтересован в приобретении хавбека «Лиона» Корентина Толиссо, на которого претендует и «Ювентус».
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