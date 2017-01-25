«Томь» просматривает бывшего полузащитника сборной Испании Риеру

«Томь» просматривает бывшего хавбека национальной сборной Испании Альберта Риеру. 34-летний игрок тренируется с российской командой на сборе в Турции, передает источник со ссылкой на официальный сайт «Томи».

Испанец выступал за такие клубы как «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Бордо». Последним местом работы Риеры являлся словенский клуб «Копер». С лета прошлого года хавбек пребывает в статусе свободного агента.