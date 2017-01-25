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«Спартак» интересуется ганским форвардом Двамена из клуба второго дивизиона Австрии

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Спартак М, Аустрия Л, Базель, Янг Бойз
Сегодня, 04:57 | Источник: Ghanasoccernet.com | Редакция: Павел Молочный

«Спартак» проявляет интерес к нападающему Рафаэлю Двамена, который выступает во второй по силе лиге Австрии за «Аустрию» из Лустенау. Помимо красно-белых 21-летним ганским футболистом интересуются швейцарские «Базель» и «Янг Бойз».

Форвард был в расширенной заявке сборной Ганы на Кубок африканских наций, но в итоговый список не попал. В текущем сезоне Двамена забил 21 гол в 22 матчах за «Аустрию» во всех турнирах.

Напомним, «Спартак» также претендует на защитника «Ливерпуля» Мамаду Сако.

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