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Кальехон: «„Наполи“ без разницы, с кем мы будем играть в полуфинале Кубка Италии»

Матч: ЮвентусЮвентус-:-МиланМилан
Начало матча: Сегодня, 22:45
Соккер.Ру // Италия. Кубок 2016/2017, Заграница: игроки, Наполи, Фиорентина, Кальехон Хосе
Сегодня, 06:00 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Павел Молочный

Полузащитник «Наполи» Хосе Кальехон, отличившийся голом в ворота «Фиорентины» в матче 1/4 финала Кубка Италии (1:0), отметил, что для его команды не имеет значения, кто будет их соперником в полуфинале турнира:

«„Фиорентина“ демонстрирует хороший футбол. Но мы отнеслись к этой встрече со всей серьезностью тактически и психологически.

„Милан“ или „Ювентус“? Для нас это не имеет значения, мы просто рады, что прошли в следующий раунд».

Четвертьфинальный матч Кубка Италии между «Ювентусом» и «Миланом» состоится сегодня в 22:45 по мск.

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Сегодня 06:32, редактировал Сегодня 06:56
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