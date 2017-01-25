Кальехон: «„Наполи“ без разницы, с кем мы будем играть в полуфинале Кубка Италии»
Сегодня, 06:00 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Павел Молочный
Полузащитник «Наполи» Хосе Кальехон, отличившийся голом в ворота «Фиорентины» в матче 1/4 финала Кубка Италии (1:0), отметил, что для его команды не имеет значения, кто будет их соперником в полуфинале турнира:
«„Фиорентина“ демонстрирует хороший футбол. Но мы отнеслись к этой встрече со всей серьезностью тактически и психологически.
„Милан“ или „Ювентус“? Для нас это не имеет значения, мы просто рады, что прошли в следующий раунд».
Четвертьфинальный матч Кубка Италии между «Ювентусом» и «Миланом» состоится сегодня в 22:45 по мск.
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