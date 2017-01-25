Кальехон: «„Наполи“ без разницы, с кем мы будем играть в полуфинале Кубка Италии»

Полузащитник «Наполи» Хосе Кальехон, отличившийся голом в ворота «Фиорентины» в матче 1/4 финала Кубка Италии (1:0), отметил, что для его команды не имеет значения, кто будет их соперником в полуфинале турнира:

«„Фиорентина“ демонстрирует хороший футбол. Но мы отнеслись к этой встрече со всей серьезностью тактически и психологически.

„Милан“ или „Ювентус“? Для нас это не имеет значения, мы просто рады, что прошли в следующий раунд».

Четвертьфинальный матч Кубка Италии между «Ювентусом» и «Миланом» состоится сегодня в 22:45 по мск.