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Соуза: «Игроки „Фиорентины“ сделали все, что могли»

Матч: НаполиНаполи1 : 0ФиорентинаФиорентина
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: тренеры, Соуза Паулу
Сегодня, 06:14 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Павел Молочный

Главный тренер «Фиорентины» Паулу Соуза прокомментировал поражение своей команды от «Наполи» в четвертьфинальном матче Кубка Италии (0:1):

«Ребята сделали все, что могли. Возможно, в первом тайме мы могли бы владеть мячом немного дольше и отдавать более точные последние пасы. Это те детали, которые могут решить исход поединка. Обе команды старались, но в этот раз нас подвели детали».

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