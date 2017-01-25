Соуза: «Игроки „Фиорентины“ сделали все, что могли»

Главный тренер «Фиорентины» Паулу Соуза прокомментировал поражение своей команды от «Наполи» в четвертьфинальном матче Кубка Италии (0:1):

«Ребята сделали все, что могли. Возможно, в первом тайме мы могли бы владеть мячом немного дольше и отдавать более точные последние пасы. Это те детали, которые могут решить исход поединка. Обе команды старались, но в этот раз нас подвели детали».