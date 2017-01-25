Эмери: «ПСЖ показал большой прогресс в матче с „Бордо“»
Сегодня, 07:14 | Источник: Goal.com | Редакция: Павел Молочный
Главный тренер ПСЖ Унаи Эмери прокомментировал победу своей команды над «Бордо» в полуфинале Кубка Лиги (4:1):
«Мы очень рады за наших болельщиков. Команда показала большой прогресс. Мы много работали, совершенствовали свою игру. Результат налицо — 4:1. Это повысит нашу уверенность в себе. Мы квалифицировались в первый для нас финал в этом году, и мы радуемся этому вместе с нашими поклонниками».
В финале турнира команде Эмери предстоит встретиться с победителем матча «Монако» — «Нанси».
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