Эмери: «ПСЖ показал большой прогресс в матче с „Бордо“»

Главный тренер ПСЖ Унаи Эмери прокомментировал победу своей команды над «Бордо» в полуфинале Кубка Лиги (4:1):

«Мы очень рады за наших болельщиков. Команда показала большой прогресс. Мы много работали, совершенствовали свою игру. Результат налицо — 4:1. Это повысит нашу уверенность в себе. Мы квалифицировались в первый для нас финал в этом году, и мы радуемся этому вместе с нашими поклонниками».

В финале турнира команде Эмери предстоит встретиться с победителем матча «Монако» — «Нанси».