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Эмери: «ПСЖ показал большой прогресс в матче с „Бордо“»

Матч: БордоБордо1 : 4ПСЖПСЖ
Соккер.Ру // Франция. Кубок Лиги 2016/2017, Заграница: тренеры, Эмери Унаи
Сегодня, 07:14 | Источник: Goal.com | Редакция: Павел Молочный

Главный тренер ПСЖ Унаи Эмери прокомментировал победу своей команды над «Бордо» в полуфинале Кубка Лиги (4:1):

«Мы очень рады за наших болельщиков. Команда показала большой прогресс. Мы много работали, совершенствовали свою игру. Результат налицо — 4:1. Это повысит нашу уверенность в себе. Мы квалифицировались в первый для нас финал в этом году, и мы радуемся этому вместе с нашими поклонниками».

В финале турнира команде Эмери предстоит встретиться с победителем матча «Монако» — «Нанси».

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