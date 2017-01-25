Бериссо: «У „Сельты“ есть четкий план на игру с „Реалом“»

Главный тренер «Сельты» Эдуардо Бериссо считает мадридский «Реал» фаворитом в предстоящем ответном матче 1/4 финала Кубка Испании между этими командами:

«У нас есть четкий план на игру: мои футболисты должны лишать соперника мяча как можно ближе к его воротам. Иногда противник этого не позволяет. Но мы не меняем нашу игру в зависимости от места проведения матча и соперника. Очевидно, что „Реал“ попытается отыграться. Они являются фаворитами в матче с нами. Мы, в свою очередь, знаем, кто нам противостоит».

Напомним, первая встреча 1/4 финала, проходившая на домашнем стадионе «Реала» «Сантьяго Бернабеу», завершилась победой «Сельты» (2:1).

Также мнением о предстоящем поединке поделился главный тренер «Королевского клуба» Зинедин Зидан.