Бериссо: «У „Сельты“ есть четкий план на игру с „Реалом“»
Сегодня, 07:52 | Источник: Marca.com | Редакция: Павел Молочный
Главный тренер «Сельты» Эдуардо Бериссо считает мадридский «Реал» фаворитом в предстоящем ответном матче 1/4 финала Кубка Испании между этими командами:
«У нас есть четкий план на игру: мои футболисты должны лишать соперника мяча как можно ближе к его воротам. Иногда противник этого не позволяет. Но мы не меняем нашу игру в зависимости от места проведения матча и соперника. Очевидно, что „Реал“ попытается отыграться. Они являются фаворитами в матче с нами. Мы, в свою очередь, знаем, кто нам противостоит».
Напомним, первая встреча 1/4 финала, проходившая на домашнем стадионе «Реала» «Сантьяго Бернабеу», завершилась победой «Сельты» (2:1).
Также мнением о предстоящем поединке поделился главный тренер «Королевского клуба» Зинедин Зидан.
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Реал приедет пировать.
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