Адебайор: «Уверен, что ещё могу играть на высоком уровне в Англии»

Нападающий сборной Того Эммануэль Адебайор считает, что еще сможет найти себе клуб и заиграть на высоком уровне в Англии в свои 33 года.

«Я уверен, что все еще могу играть на этом уровне. Я родился с генами победителя. Уверен, что физически способен справиться с давлением. Я умею усердно работать и добиваться цели».