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Адебайор: «Уверен, что ещё могу играть на высоком уровне в Англии»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: игроки, Адебайор Эммануэль
Сегодня, 08:18 | Источник: abola.pt | Редакция: Сергей Иванов

Нападающий сборной Того Эммануэль Адебайор считает, что еще сможет найти себе клуб и заиграть на высоком уровне в Англии в свои 33 года.

«Я уверен, что все еще могу играть на этом уровне. Я родился с генами победителя. Уверен, что физически способен справиться с давлением. Я умею усердно работать и добиваться цели».

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