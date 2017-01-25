Рейтинг@Mail.ru

«Лестер» может отправить Слимани в Китай и вернуть оттуда Мартинеса

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Лестер Сити, Тяньцзинь Ц, Гуанчжоу Эв, Мартинес Джексон, Слимани Ислам
Сегодня, 08:22 | Источник: abola.pt | Редакция: Сергей Иванов

Нападающий «Лестера» Ислам Слимани может оказаться в Китае. За алжирца, который перебрался в Англию прошлым летом, клуб «Тяньцзинь» предложил 45 млн евро. При этом «Лестер» может найти замену Слимани также в Китае. Он интересуется форвардом «Гуанчжоу Эвергранд» Джексоном Мартинесом, который не против вернуться в Европу.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 08:52
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 08:23
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
04:20 Слухи «Интер» нацелился на защитника «Атлетико» Врсалько 2
03:49 Слухи «Марсель» близок к подписанию Эвра 1
02:14 Слухи «Аталанта» отклонила все предложения по Кесси, и надеется продать его летом за 30 млн евро 1
00:58 Слухи МЮ и «Челси» готовы заплатить «Реалу» 200 млн евро за Бэйла 19
Вчера
21:48 «Милан» не будет продавать Ньянга, клуб рассмотрит только предложения об аренде игрока 3
21:01 Слухи «Спартак» и «Саутгемптон» претендуют на Сако 73
19:58 Слухи «Марсель» претендует на Эвра 1
17:30 Слухи «Атлетико» следит за хавбеками дортмундской «Боруссии» и «Спортинга» 3
12:25 Слухи «Вест Хэм» снова улучшит предложение по Снодграссу 1
11:29 Слухи Фото «Ливерпуль» ведет переговоры с Коутиньо по новому контракту 14
все материалы по этой теме
Турниры