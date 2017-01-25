«Лестер» может отправить Слимани в Китай и вернуть оттуда Мартинеса

Нападающий «Лестера» Ислам Слимани может оказаться в Китае. За алжирца, который перебрался в Англию прошлым летом, клуб «Тяньцзинь» предложил 45 млн евро. При этом «Лестер» может найти замену Слимани также в Китае. Он интересуется форвардом «Гуанчжоу Эвергранд» Джексоном Мартинесом, который не против вернуться в Европу.