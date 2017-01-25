Ватцке: «Обамеянг? Когда уходил Левандовски, все думали, что это конец света»
Сегодня, 08:30 | Источник: abola.pt | Редакция: Сергей Иванов
Исполнительный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке не видит ничего страшного в том, что команду может покинуть Пьер-Эмерик Обамеянг.
«Мы не можем гарантировать, что игрок останется в „Боруссии“ навсегда. Наша задача в том, чтобы найти новые решения. Когда мы потеряли Левандовски, все говорили, что это конец света, но Обамеянг стал альтернативой. Если предложат 80 млн евро, придется анализировать ситуацию с игроком. Мы не под давлением, у нас сейчас нет предложений».
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