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Ватцке: «Обамеянг? Когда уходил Левандовски, все думали, что это конец света»

Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2016/2017, Заграница: мнение, Боруссия Д, Обамеянг Пьер-Эмерик
Сегодня, 08:30 | Источник: abola.pt | Редакция: Сергей Иванов

Исполнительный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке не видит ничего страшного в том, что команду может покинуть Пьер-Эмерик Обамеянг.

«Мы не можем гарантировать, что игрок останется в „Боруссии“ навсегда. Наша задача в том, чтобы найти новые решения. Когда мы потеряли Левандовски, все говорили, что это конец света, но Обамеянг стал альтернативой. Если предложат 80 млн евро, придется анализировать ситуацию с игроком. Мы не под давлением, у нас сейчас нет предложений».

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