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Калу завершил карьеру в сборной Кот-д'Ивуара

Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2016/2017, Заграница: игроки, Кот-д'Ивуар, Калу Саломон
Сегодня, 09:38 | Источник: abola.pt | Редакция: Сергей Иванов

Нападающий «Герты» Саломон Калу объявил о завершении карьеры в сборной Кот-д’Ивуара, которая не вышла из группы на Кубке Африки.

«Мне 31 год, это мой шестой Кубок Африки. Я выиграл один финал, в другом потерпел поражение. В этом году ничего не получилось. В сборной есть качественные молодые игроки. За ними будущее. Желаю им удачи».

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