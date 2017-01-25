Калу завершил карьеру в сборной Кот-д'Ивуара
Сегодня, 09:38 | Источник: abola.pt | Редакция: Сергей Иванов
Нападающий «Герты» Саломон Калу объявил о завершении карьеры в сборной Кот-д’Ивуара, которая не вышла из группы на Кубке Африки.
«Мне 31 год, это мой шестой Кубок Африки. Я выиграл один финал, в другом потерпел поражение. В этом году ничего не получилось. В сборной есть качественные молодые игроки. За ними будущее. Желаю им удачи».
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