Калу завершил карьеру в сборной Кот-д'Ивуара

Нападающий «Герты» Саломон Калу объявил о завершении карьеры в сборной Кот-д’Ивуара, которая не вышла из группы на Кубке Африки.

«Мне 31 год, это мой шестой Кубок Африки. Я выиграл один финал, в другом потерпел поражение. В этом году ничего не получилось. В сборной есть качественные молодые игроки. За ними будущее. Желаю им удачи».