«Халл Сити» интересуется М'Вила

Полузащитник «Рубина» Янн М’Вила, продливший контракт с клубом, может вернуться в Англию. Интерес к французу проявляет «Халл Сити». Новый наставник команды Марко Силва хочет видеть у себя М’Вила. Также интерес к экс-игроку «Сандерленда» проявляет «Кристал Пэлас».