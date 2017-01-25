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«Халл Сити» интересуется М'Вила

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Халл Сити, Кристал Пэлас, Рубин, М'Вила Янн
Сегодня, 09:42 | Источник: abola.pt | Редакция: Сергей Иванов

Полузащитник «Рубина» Янн М’Вила, продливший контракт с клубом, может вернуться в Англию. Интерес к французу проявляет «Халл Сити». Новый наставник команды Марко Силва хочет видеть у себя М’Вила. Также интерес к экс-игроку «Сандерленда» проявляет «Кристал Пэлас».

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