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Кассано может перейти в «Фиорентину»

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Сампдория, Фиорентина, Кассано Антонио
Сегодня, 09:45 | Источник: abola.pt | Редакция: Сергей Иванов

Нападающий «Сампдории» Антонио Кассано продолжает искать себе новую команду, поскольку в Генуе не может продолжать карьеру. 34-летний игрок может подписать контракт с «Фиорентиной», если разорвет соглашение с «Сампдорией».

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