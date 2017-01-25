Кассано может перейти в «Фиорентину»
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Сампдория, Фиорентина, Кассано Антонио
Сегодня, 09:45 | Источник: abola.pt | Редакция: Сергей Иванов
Нападающий «Сампдории» Антонио Кассано продолжает искать себе новую команду, поскольку в Генуе не может продолжать карьеру. 34-летний игрок может подписать контракт с «Фиорентиной», если разорвет соглашение с «Сампдорией».
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