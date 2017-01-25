Ромеу продлил контракт с «Саутгемптоном»
Сегодня, 09:49 | Источник: ФК "Саутгемптон" | Редакция: Сергей Иванов
Полузащитник Ориоль Ромеу продлил контракт с «Саутгемптоном». 25-летний экс-хавбек «Барселоны» и «Челси» заключил соглашение до 2021 года. В нынешнем сезоне Ромеу провел 21 матч за «святых».
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