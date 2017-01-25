Ананко: «Наш штаб сделал всё, чтобы игроки „Спартака“ умирали на поле»

Бывший тренер «Спартака» Дмитрий Ананко высказался о том, какой вклад был сделан штабом с его участием в нынешние успехи команды при Массимо Каррере.

«Я считаю, что мы сделали все для того, чтобы изменить атмосферу в команде. Эта атмосфера на сегодняшний день и работает в „Спартаке“. Но есть руководитель, ему решать. Мы попрощались. Наш штаб выполнил основную задачу, поставленную на сезон. Теперь только время нас всех рассудит.

Вы же видите, что сейчас люди стали умирать на поле. Сколько матчей выиграно на последних минутах? Везет кому? Кто больше хочет. Мы к этому и шли, но для всего нужно время. Футбольный клуб – это не микроволновка, где можно убавить или добавить температуру. Все происходит постепенно, это ведь живые люди. Безусловно, Каррера привнес что-то свое в атмосферу команды. Он молодец, все ждут чемпионства, а ребята стали проявлять лучшие качества.

Но поймите: мы люди, которые многое пережили в этом клубе, которые понимали, в какой майке играли. Мы знали, что это за клуб и сколько у него болельщиков. Мы доносили до ребят, ради чего надо играть в „Спартаке“. Что надо быть примером для детей, для болельщиков. „Спартак“ – социальное явление в этой стране. До сих пор, куда ни приедем, все подходят и благодарят за игроцкие годы.

Что Массимо Каррера дал „Спартаку“? Первое – самоотдача. Посмотрите, как горят глаза и как ребята бьются друга за друга. Второе – понимание игроков, как обороняться, как страховать друг друга всей команде, а не только защитникам».