Пауревич вернулся в «Уфу»
Сегодня, 10:52 | Источник: ФК "Уфа" | Редакция: Сергей Иванов
Полузащитник Иван Пауревич вернулся в «Уфу», подписав контракт на 3,5 года. 25-летний хорват выступал за уфимцев с 2014 по 2016 год, после чего отправился в «Хаддерсфилд», но закрепиться там не смог. В России он сыграл 61 матч, забив пять мячей.
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