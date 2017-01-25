Полузащитник Иван Пауревич вернулся в «Уфу», подписав контракт на 3,5 года. 25-летний хорват выступал за уфимцев с 2014 по 2016 год, после чего отправился в «Хаддерсфилд», но закрепиться там не смог. В России он сыграл 61 матч, забив пять мячей.