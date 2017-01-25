«Манчестер Юнайтед» хочет увеличить вместимость «Олд Траффорд» на 12 тысяч мест
Сегодня, 10:57 | Источник: Dailymail.co.uk | Редакция: Сергей Иванов
«Манчестер Юнайтед» разрабатывает проект по увеличению вместимости стадиона «Олд Траффорд». Арена может стать второй по величине в Европе и вмещать 88 тысяч зрителей, что на 12 тысяч больше, чем сейчас. Проект МЮ подразумевает использование имеющегося потенциала «Олд Траффорд» без значительной перестройки. Планируется реконструировать угловые части арены и трибуну Бобби Чарльтона, вместимость которой вырастет на 7,5 тысячи мест.
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