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Кутепов: «„Спартак“ мало пропустил в первой части сезона благодаря тренерам»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Спартак М, Кутепов Илья
Сегодня, 11:40 | Источник: Championat.com | Редакция: Сергей Иванов

Защитник «Спартака» Илья Кутепов выразил свое мнение о качестве игры команды в первой части сезона.

«То, что „Спартак“ так мало пропустил голов в первой части сезона – это, конечно, в первую очередь, тренерская работа. Во-вторых, это коллектив: мы между собой пообщались, что-то обсудили. И плюс добавились эмоции. Все вместе это дало нам результат.

Работа на сборах? Втянулись давно, потому что еще в отпуске выполняли индивидуальную программу. Но все равно нагрузки были не те, сейчас потяжелее. Думаю, со временем вкатимся хорошо».

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