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Левников: «Платить судьям нужно как в Англии, а не 30-50 тысяч рублей»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Судейство
Сегодня, 11:44 | Источник: Sovsport.ru | Редакция: Сергей Иванов

Глава департамента судейства и инспектирования Федерации футбола Казахстана Николай Левников, ранее работавший во главе судейского комитета РФС, высказался об оплате труда арбитров и о том, как улучшить качество их работы.

«Для начала неплохо бы перестать шарахаться из стороны в сторону. Два-три года для руководителя департамента – не срок, нужно больше времени, иначе он не успеет претворить в жизнь свои идеи. Важна роль и начальника департамента. Последний глава ДСИ Валентин Иванов, скажем, допустил ошибку – не использовал в своей работе судейские документы, принятые исполкомом. Важно, чтобы законодательная власть работала в тесном контакте с исполнительной. Говорю о таких важных решениях, как переходы судей из ФНЛ в РФПЛ и обратно, их рейтинг, аттестация и порядок назначения.

У нас судьи зачастую не понимают, за какую ошибку они пропускают матчи и за что их следует премировать. Система не имеет запаса прочности. Если бы все четко выполнялось, качество судейства в стране возросло бы в разы.

Материальный аспект очень важен. Арбитр должен чувствовать, что за свою ответственную и серьезную работу он получает адекватные деньги. С 2002 года сумма гонораров судьям практически не увеличивалась, а порой даже уменьшалась. Сейчас ДСИ предпринимает шаги к увеличению зарплаты. Скоро арбитры будут получать фиксированный оклад и в межсезонье, и во время травмы, а за матчи РФС – гонорар. В идеале платить судьям нужно как в Англии, а не по 30-50 тысяч рублей».

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