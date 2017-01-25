Левников: «Платить судьям нужно как в Англии, а не 30-50 тысяч рублей»
Глава департамента судейства и инспектирования Федерации футбола Казахстана Николай Левников, ранее работавший во главе судейского комитета РФС, высказался об оплате труда арбитров и о том, как улучшить качество их работы.
«Для начала неплохо бы перестать шарахаться из стороны в сторону. Два-три года для руководителя департамента – не срок, нужно больше времени, иначе он не успеет претворить в жизнь свои идеи. Важна роль и начальника департамента. Последний глава ДСИ Валентин Иванов, скажем, допустил ошибку – не использовал в своей работе судейские документы, принятые исполкомом. Важно, чтобы законодательная власть работала в тесном контакте с исполнительной. Говорю о таких важных решениях, как переходы судей из ФНЛ в РФПЛ и обратно, их рейтинг, аттестация и порядок назначения.
У нас судьи зачастую не понимают, за какую ошибку они пропускают матчи и за что их следует премировать. Система не имеет запаса прочности. Если бы все четко выполнялось, качество судейства в стране возросло бы в разы.
Материальный аспект очень важен. Арбитр должен чувствовать, что за свою ответственную и серьезную работу он получает адекватные деньги. С 2002 года сумма гонораров судьям практически не увеличивалась, а порой даже уменьшалась. Сейчас ДСИ предпринимает шаги к увеличению зарплаты. Скоро арбитры будут получать фиксированный оклад и в межсезонье, и во время травмы, а за матчи РФС – гонорар. В идеале платить судьям нужно как в Англии, а не по 30-50 тысяч рублей».
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При этом в Англии судьи получают не так много. 1100 фунтов за матч (82 000, это даже меньше, чем 90 000 у наших) плюс 38 000 фиксированной оплаты в год. В среднем это меньше, чем 4 средние заработные платы в Британии. А еще нужно учесть, что у них налоги выше и услуги, так что это совсем скромно. Просто Левников даже статистику по судьям не удосужился взглянуть, что характерно для наших функционеров.
Если бы он посмотрел статистику, увидел бы, что в Испании судьям платят аж 6000 евро за матч, т.е. 380 000 рублей за матч, и в среднем они зарабатывают в сезон 200 000 евро и больше. Давайте нашим зарплаты как в Испании))
БЕЗБОРОДОВ И ВИЛКОВ У НЕГО НА КОНТРАКТЕ - ИНФА СОТКА !!!
за 30-50 тысяч, Карасев и свисток к губам не поднесет.