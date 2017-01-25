ПСЖ подтвердил подписание Гедеша

Как и ожидалось, полузащитник «Бенфики» Гонсалу Гедеш продолжит карьеру в ПСЖ. Французский клуб подтвердил предстоящее подписание контракта с 20-летним игроком. Соглашение будет подписано после прохождения медосмотра хавбеком, который уже прибыл для этого в Париж.