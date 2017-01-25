Пепе в Китае может заработать 15 млн евро в год
Сегодня, 12:35 | Источник: abola.pt | Редакция: Сергей Иванов
Защитник «Реала» Пепе получил заманчивое предложение от китайского клуба. 33-летний португалец близок к переходу в «Хебей Форчун», который предложил ему зарплату в 15 млн евро в год. Это в три раза больше, чем Пепе получает в «Реале». Контракт португальца с «Реалом» истекает ближайшим летом.
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