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Пепе в Китае может заработать 15 млн евро в год

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Реал, Хебей ЧФ, Пепе
Сегодня, 12:35 | Источник: abola.pt | Редакция: Сергей Иванов

Защитник «Реала» Пепе получил заманчивое предложение от китайского клуба. 33-летний португалец близок к переходу в «Хебей Форчун», который предложил ему зарплату в 15 млн евро в год. Это в три раза больше, чем Пепе получает в «Реале». Контракт португальца с «Реалом» истекает ближайшим летом.

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