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Кудряшов: «Риера сам предложил помочь „Томи“»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Томь, Риера Альберт
Сегодня, 12:38 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Сергей Иванов

Спортивный директор «Томи» Игорь Кудряшов рассказал о возможном подписании бывшего полузащитника сборной Испании Альберта Риеры.

«Альберт Риера практически год прожил в Сибири. У него жена из Омска. Он приезжал к нам осенью, так и познакомились. Сейчас для него деньги не стоят на первом месте. Альберт провел прекрасную карьеру.

Он сам обратился к нам с просьбой помочь команде. Сейчас Риера тренируется с командой, мы смотрим, в каком он физическом состоянии. Если все интересы совпадут, то, вполне возможно, что полгода Альберт проведет в „Томи“. Мы рассматриваем Риеру на позиции либо крайнего, либо центрального защитника.

Риера – очень позитивный человек, у него хороший русский. Главное, что у Альберта есть желание помочь сибирскому футболу.

Пока, к сожалению, возможности устроить его в команду нет, так как еще не закрыты долги. Ждем финансирования».

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