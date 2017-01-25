«Эвертон» арендовал у «Вольфсбурга» Донкора

Полузащитник молодежной сборной Германии Антон Донкор продолжит карьеру в «Эвертоне». Английский клуб арендовал у «Вольфсбурга» 19-летнего игрока до конца сезона. Он начнет работу в молодежной команде, а потом будет переведен в основную.

Ранее «Эвертон» расстался с Деулофеу.