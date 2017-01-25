«Эвертон» арендовал у «Вольфсбурга» Донкора
Сегодня, 12:42 | Источник: ФК "Эвертон" | Редакция: Сергей Иванов
Полузащитник молодежной сборной Германии Антон Донкор продолжит карьеру в «Эвертоне». Английский клуб арендовал у «Вольфсбурга» 19-летнего игрока до конца сезона. Он начнет работу в молодежной команде, а потом будет переведен в основную.
Ранее «Эвертон» расстался с Деулофеу.
Другие материалы по теме:
Вчера
16:28 Официально «Гранада» арендовала у «Боруссии» Адриана Рамоса 2
09:02 Официально «Брайтон & Хов Альбион» арендовал у «Челси» Томори 2
23 января 2017
20:39 Официально «Халл» арендовал у «Ливерпуля» Лазара Марковича 4
19:56 Официально Фото «Милан» арендовал у «Эвертона» Деулофеу 11
13:36 Официально Жан арендован «Тулузой» у «Монако» 0
21 января 2017
20 января 2017
22:18 Официально «Милан» арендовал Деулофеу 4
19 января 2017
08:52 Слухи Харт не думает о возвращении в «Манчестер Сити» 4
Или войдите через