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Левандовски: «Переход в „Реал“ или „Барселону“ не был бы шагом вперёд»

Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2016/2017, Заграница: игроки, Бавария, Реал, Барселона, Левандовски Роберт
Сегодня, 12:51 | Источник: abola.pt | Фото: Фотогалерея "Соккер.ру" | Редакция: Сергей Иванов

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски отметил, что не собирался переходить в «Реал», несмотря на слухи.

«„Бавария“ один из крупнейших клубов в мире, он на одном уровне с „Реалом“ и „Барселоной“. Смена клуба не стала бы шагом вперед в карьере, потому что я могу выиграть все титулы с „Баварией“. К тому же меня в Мюнхене все устраивает».

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