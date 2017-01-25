Левандовски: «Переход в „Реал“ или „Барселону“ не был бы шагом вперёд»

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски отметил, что не собирался переходить в «Реал», несмотря на слухи.

«„Бавария“ один из крупнейших клубов в мире, он на одном уровне с „Реалом“ и „Барселоной“. Смена клуба не стала бы шагом вперед в карьере, потому что я могу выиграть все титулы с „Баварией“. К тому же меня в Мюнхене все устраивает».