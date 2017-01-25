Левандовски: «Переход в „Реал“ или „Барселону“ не был бы шагом вперёд»
Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2016/2017, Заграница: игроки, Бавария, Реал, Барселона, Левандовски Роберт
Сегодня, 12:51 | Источник: abola.pt | Фото: Фотогалерея "Соккер.ру" | Редакция: Сергей Иванов
Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски отметил, что не собирался переходить в «Реал», несмотря на слухи.
«„Бавария“ один из крупнейших клубов в мире, он на одном уровне с „Реалом“ и „Барселоной“. Смена клуба не стала бы шагом вперед в карьере, потому что я могу выиграть все титулы с „Баварией“. К тому же меня в Мюнхене все устраивает».
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Барса переднеприводная машина.
Реал заднеприводная.
Бавария полноприводная.
Реал это не вариант для натурала.
Если какой-нибудь МЮ не завалит деньгами, то он из Баварии не уйдет.
Вы представляете его нормального мужика ныряющего на поле и выпрашивающего пенальти?
Я помню Таарабт когда пришел в Милан на правах аренды сказал что Милан для него будет трамплином для перехода в Реал или Барселону.Отпружинило так что в Дженоа попал))
Бавария-это машина уровня Реал,Барса.
другое дело)
а лучше в баварии оставайся)
Барселона будет покупать Коутиньо.
Трансферные саги на летние т/о