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«Урал» отправил Шоха в отставку с поста спортивного директора

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: события, Урал
Сегодня, 13:42 | Источник: ФК "Урал" | Редакция: Сергей Иванов

«Урал», активно работающий на трансферном рынке, объявил об отставке спортивного директора клуба Рохуса Шоха. «Урал» поблагодарил специалиста за работу и пожелал успеха в будущем. О причинах отставки Шоха не сообщается.

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