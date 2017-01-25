Мутари сменил «Анжи» на «Ференцварош»

Сменивший кадровую политику «Анжи» расстался с полузащитником Амаду Мутари. 23-летний хавбек перешел в венгерский «Ференцварош». Детали сделки не сообщаются. В нынешнем сезоне Мутари в «Анжи» провел четыре матча.