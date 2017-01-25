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Мутари сменил «Анжи» на «Ференцварош»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферы, Ференцварош, Анжи, Мутари Амаду
Сегодня, 13:46 | Источник: ФК "Ференцварош" | Редакция: Сергей Иванов

Сменивший кадровую политику «Анжи» расстался с полузащитником Амаду Мутари. 23-летний хавбек перешел в венгерский «Ференцварош». Детали сделки не сообщаются. В нынешнем сезоне Мутари в «Анжи» провел четыре матча.

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