Клаессон: «Хочу в „Краснодаре“ выйти на новый уровень»

Новичок «Краснодара» Виктор Клаессон прокомментировал свой переход из «Эльфсборга» в российский клуб.

«Для меня „Эльфсборг“ многое означал в профессиональном плане. Я благодарен за все, что клуб для меня сделал. Надеюсь получать в „Краснодаре“ как можно больше игрового времени. Это вдохновляющий новый вызов для меня. Пришло время для нового приключения. „Краснодар“ проявил большой интерес ко мне, показал, что рассчитывает на меня, и это помогло принять решение. Переход к другой культуре будет очень интересным для меня. Я хочу выйти на новый уровень. Мне понравилось все, что я увидел в „Краснодаре“. По „Эльфсборгу“ буду скучать».