Клаессон: «Хочу в „Краснодаре“ выйти на новый уровень»
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: легионеры, Эльфсборг, Краснодар, Клаессон Виктор
Сегодня, 13:57 | Источник: ФК "Эльфсборг" | Редакция: Сергей Иванов
Новичок «Краснодара» Виктор Клаессон прокомментировал свой переход из «Эльфсборга» в российский клуб.
«Для меня „Эльфсборг“ многое означал в профессиональном плане. Я благодарен за все, что клуб для меня сделал. Надеюсь получать в „Краснодаре“ как можно больше игрового времени. Это вдохновляющий новый вызов для меня. Пришло время для нового приключения. „Краснодар“ проявил большой интерес ко мне, показал, что рассчитывает на меня, и это помогло принять решение. Переход к другой культуре будет очень интересным для меня. Я хочу выйти на новый уровень. Мне понравилось все, что я увидел в „Краснодаре“. По „Эльфсборгу“ буду скучать».
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