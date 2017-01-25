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Гвардиола хочет продлить контракт с «Манчестер Сити»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: тренеры, Манчестер Сити, Гвардиола Хосеп
Сегодня, 14:42 | Источник: abola.pt | Редакция: Сергей Иванов

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола намерен продлить контракт с клубом. Специалист хочет покончить со слухами о возможном уходе из-за неудовлетворительных результатов. По данным источника, новый контракт может быть рассчитан на пять лет.

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