Гвардиола хочет продлить контракт с «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола намерен продлить контракт с клубом. Специалист хочет покончить со слухами о возможном уходе из-за неудовлетворительных результатов. По данным источника, новый контракт может быть рассчитан на пять лет.