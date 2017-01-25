Гвардиола хочет продлить контракт с «Манчестер Сити»
Сегодня, 14:42 | Источник: abola.pt | Редакция: Сергей Иванов
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола намерен продлить контракт с клубом. Специалист хочет покончить со слухами о возможном уходе из-за неудовлетворительных результатов. По данным источника, новый контракт может быть рассчитан на пять лет.
Другие материалы по теме:
Вчера
Александр Чистяков
Тренерская доля сурова, но каждое разочарование должно сменяться удачей, если человек того заслуживает. «Соккер.ру» называет наставников, которые скоро напомнят о себе.
13:41 Официально Главный тренер сборной Алжира ушел в отставку со своего поста 6
21 января 2017
Или войдите через