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«Зенит» проведёт пять матчей на сборах в Испании

Соккер.Ру // Товарищеские матчи. Клубы 2017, Межсезонье, Зенит
Сегодня, 14:45 | Источник: ФК "Зенит" | Редакция: Сергей Иванов

«Зенит» определился с соперниками по второму сбору в Испании, который стартует 27 января. В этот день петербуржцы сыграют с «Волеренгой», 28 января – с «Легией», 1 февраля – с «Оддом», 3 февраля – со «Спартой», 5 февраля – с «Оденсе».

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