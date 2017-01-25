«Зенит» проведёт пять матчей на сборах в Испании

«Зенит» определился с соперниками по второму сбору в Испании, который стартует 27 января. В этот день петербуржцы сыграют с «Волеренгой», 28 января – с «Легией», 1 февраля – с «Оддом», 3 февраля – со «Спартой», 5 февраля – с «Оденсе».