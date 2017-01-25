Йиранек: «С удовольствием вернулся бы в „Томь“»

Защитник «Пршибрама» Мартин Йиранек признался, что готов вернуться в Россию и поиграть в «Томи», которая испытывает финансовые проблемы.

«Конкретных предложений от российских клубов у меня нет, но готов вернуться. „Томь“? С удовольствием вновь поиграл бы за этот клуб. Хочется помочь в трудный период, это близкая мне команда».