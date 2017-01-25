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Йиранек: «С удовольствием вернулся бы в „Томь“»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: легионеры, Томь, Йиранек Мартин
Сегодня, 14:48 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Сергей Иванов

Защитник «Пршибрама» Мартин Йиранек признался, что готов вернуться в Россию и поиграть в «Томи», которая испытывает финансовые проблемы.

«Конкретных предложений от российских клубов у меня нет, но готов вернуться. „Томь“? С удовольствием вновь поиграл бы за этот клуб. Хочется помочь в трудный период, это близкая мне команда».

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