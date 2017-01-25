Рикеринк: «Надеюсь, Подольски не покинет „Галатасарай“»
Соккер.Ру // Турция. Супер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Галатасарай, Подольски Лукас, Рикеринк Ян Ольде
Сегодня, 14:56 | Источник: Lequipe.fr | Редакция: Сергей Иванов
Главный тренер «Галатасарая» Ян Олде Рикеринк прокомментировал слухи о возможном переходе в Китай нападающего Лукаса Подольски.
«Лукас – игрок, которому я всегда доверял, в которого я поверил с первого дня. И до сих пор верю в него. Конечно, надеюсь, что он останется. Разумеется, любой игрок принимает решение, которое пойдет на пользу его семье. Это решение окажет влияние на его личную жизнь. У нас есть план Б на случай ухода Подольски».
Другие материалы по теме:
12:35 Слухи Пепе в Китае может заработать 15 млн евро в год 5
09:45 Слухи Кассано может перейти в «Фиорентину» 3
04:20 Слухи «Интер» нацелился на защитника «Атлетико» Врсалько 3
03:49 Слухи «Марсель» близок к подписанию Эвра 1
02:14 Слухи «Аталанта» отклонила все предложения по Кесси, и надеется продать его летом за 30 млн евро 1
Вчера
21:01 Слухи «Спартак» и «Саутгемптон» претендуют на Сако 75
19:58 Слухи «Марсель» претендует на Эвра 1
Или войдите через