Рикеринк: «Надеюсь, Подольски не покинет „Галатасарай“»

Главный тренер «Галатасарая» Ян Олде Рикеринк прокомментировал слухи о возможном переходе в Китай нападающего Лукаса Подольски.

«Лукас – игрок, которому я всегда доверял, в которого я поверил с первого дня. И до сих пор верю в него. Конечно, надеюсь, что он останется. Разумеется, любой игрок принимает решение, которое пойдет на пользу его семье. Это решение окажет влияние на его личную жизнь. У нас есть план Б на случай ухода Подольски».