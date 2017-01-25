Роналду: «Критики не имеют значения. У всех есть те, кто их ненавидит»

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду подчеркнул, что его не волнует мнение критиков об игре.

«Это не имеет значения. Я просто делаю свою работу. У всех игроков есть те, кто их ненавидит. Речь не только обо мне. Это часть работы. Я всегда буду ложиться спать в хорошем настроении, буду крепко спать каждую ночь. Я не готов отвечать своим критикам, потому что хочу радовать своих поклонников. Они показывают свое уважение и любовь. Это главное».