Рейтинг@Mail.ru

Роналду: «Критики не имеют значения. У всех есть те, кто их ненавидит»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: игроки, Реал, Роналду Криштиану
Сегодня, 15:35 | Источник: abola.pt | Фото: ФК "Реал" | Редакция: Сергей Иванов

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду подчеркнул, что его не волнует мнение критиков об игре.

«Это не имеет значения. Я просто делаю свою работу. У всех игроков есть те, кто их ненавидит. Речь не только обо мне. Это часть работы. Я всегда буду ложиться спать в хорошем настроении, буду крепко спать каждую ночь. Я не готов отвечать своим критикам, потому что хочу радовать своих поклонников. Они показывают свое уважение и любовь. Это главное».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 16:32
ответ пользователю Ironyfan (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 16:31
ответ пользователю BeastI666I (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 16:29
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 16:28
ответ пользователю Don trambon (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  1
Сегодня 16:27
ответ пользователю sеrjinho (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 16:26
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 16:25
ответ пользователю Club Atletico de Madrid (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  2
Сегодня 16:20
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 16:17
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 16:15
ответ пользователю sеrjinho (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 16:07
, чтобы видеть комментарии
  4
Сегодня 15:58
Показать
Немного троллинга
  5
Сегодня 15:52
, чтобы видеть комментарии
  10
Сегодня 15:47
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 15:44
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 15:41
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 15:40
, чтобы видеть комментарии
  1
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
Александр Чистяков
Справочник ЛЧ: неудачник Златан, Месси на пятках у Роналду
​«Соккер.ру» продолжает знакомить вас с любопытными фактами из истории Лиги чемпионов. У кого больше всего матчей? Кто лидирует по забитым мячам?
Комментариев: 0
12:51 Фото Левандовски: «Переход в „Реал“ или „Барселону“ не был бы шагом вперёд» 54
09:38 Калу завершил карьеру в сборной Кот-д'Ивуара 3
08:26 Кавани догнал Паулету в списке бомбардиров ПСЖ 7
08:18 Адебайор: «Уверен, что ещё могу играть на высоком уровне в Англии» 5
06:29 Фото Йохан Джуру перекрасился в блондина из-за победы Трампа на выборах 19
06:00 Кальехон: «„Наполи“ без разницы, с кем мы будем играть в полуфинале Кубка Италии» 4
05:45 Уолкотт: «Речь Венгера напомнила мне Аль Пачино» 10
Вчера
22:06 Слухи Джексон Мартинес стал жертвой лимита на легионеров в Китае, игрок может вернуться в Европу 21
17:54 Руни повторил достижение Месси и Роналду 54
все материалы по этой теме
Турниры