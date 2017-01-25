Роналду: «Критики не имеют значения. У всех есть те, кто их ненавидит»
Сегодня, 15:35 | Источник: abola.pt | Фото: ФК "Реал" | Редакция: Сергей Иванов
Нападающий «Реала» Криштиану Роналду подчеркнул, что его не волнует мнение критиков об игре.
«Это не имеет значения. Я просто делаю свою работу. У всех игроков есть те, кто их ненавидит. Речь не только обо мне. Это часть работы. Я всегда буду ложиться спать в хорошем настроении, буду крепко спать каждую ночь. Я не готов отвечать своим критикам, потому что хочу радовать своих поклонников. Они показывают свое уважение и любовь. Это главное».
Другие материалы по теме:
Александр Чистяков
«Соккер.ру» продолжает знакомить вас с любопытными фактами из истории Лиги чемпионов. У кого больше всего матчей? Кто лидирует по забитым мячам?
Вчера
22:06 Слухи Джексон Мартинес стал жертвой лимита на легионеров в Китае, игрок может вернуться в Европу 21
Или войдите через
1. полезного дрибблинга / работы с мячом
2. работы в обороне
3. умения взять игру на себя в трудных для команды матчах
вот и все. преподносите его как левандовски, например, и не будет никакой критики. не надо сравнивать его с системообразующими игроками
1. полезного дрибблинга / работы с мячом
2. работы в обороне
3. умения взять игру на себя в трудных для команды матчах
вот и все. преподносите его как левандовски, например, и не будет никакой критики. не надо сравнивать его с системообразующими игроками
Только маленькие глорики балет проекта не в счет, это ведь маленькие тролли, до критиков не доросли)
Рона критикуют за то что он играет в мужской лиге.
2. работы в обороне
3. умения взять игру на себя в трудных для команды матчах
Lol kek cheburek;/
Футболист в 31 перестал накручивать пол команды соперников как в молодости(вспомнить игры за мю да и за реал), а должен епа мать.
Работы в обороне, кек, ну в Реале, да, на Евро часто бегал защищаться.
Бывает теряется и чо, вспомнить Месси с играми против Атлетов, так что то ж не показатель.
не лидер!! не капитан по духу!!
приспособленец, научившийся выезжать за счет партнеров по команде!!
ну и пиар конечно жуткий!
Остались только сочувствующие со схожей ориентацией, которые проявляют солидарность.
ГЫ-ГЫ-ГЫ
1. полезного дрибблинга / работы с мячом
2. работы в обороне
3. умения взять игру на себя в трудных для команды матчах
вот и все. преподносите его как левандовски, например, и не будет никакой критики. не надо сравнивать его с системообразующими игроками