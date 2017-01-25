В «Уфе» подтвердили интерес к Беленову

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал слухи о том, что его клуб может подписать вратаря «Анжи» Александра Беленова.

«Мы бы хотели видеть Беленова в клубе, но пока никаких комментариев давать не буду. Я смотрю на него и облизываюсь, очень сильный игрок.

У нас сегодня проходит медобследование игрок иностранец, если все будет хорошо, то он будет с нами на сборах. Мы ищем усиление на вратарскую позицию и защитника».