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В «Уфе» подтвердили интерес к Беленову

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Уфа, Анжи, Беленов Александр
Сегодня, 15:40 | Источник: Championat.com | Редакция: Сергей Иванов

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал слухи о том, что его клуб может подписать вратаря «Анжи» Александра Беленова.

«Мы бы хотели видеть Беленова в клубе, но пока никаких комментариев давать не буду. Я смотрю на него и облизываюсь, очень сильный игрок.

У нас сегодня проходит медобследование игрок иностранец, если все будет хорошо, то он будет с нами на сборах. Мы ищем усиление на вратарскую позицию и защитника».

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