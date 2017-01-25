В «Уфе» подтвердили интерес к Беленову
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Уфа, Анжи, Беленов Александр
Сегодня, 15:40 | Источник: Championat.com | Редакция: Сергей Иванов
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал слухи о том, что его клуб может подписать вратаря «Анжи» Александра Беленова.
«Мы бы хотели видеть Беленова в клубе, но пока никаких комментариев давать не буду. Я смотрю на него и облизываюсь, очень сильный игрок.
У нас сегодня проходит медобследование игрок иностранец, если все будет хорошо, то он будет с нами на сборах. Мы ищем усиление на вратарскую позицию и защитника».
Другие материалы по теме:
09:42 Слухи «Халл Сити» интересуется М'Вила 45
03:17 Слухи «Зенит» может обменять Кришито на Раноккию 20
Вчера
Или войдите через