Яковлев остался в «Анжи» с понижением зарплаты
Сегодня, 15:45 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Сергей Иванов
В пресс-службе «Анжи» подтвердили, что нападающий Павел Яковлев принял решение остаться в махачкалинском клубе, несмотря на ранее появившиеся слухи о возможном переходе в «Крылья Советов».
«Павел Яковлев принял решение остаться в „Анжи“ с дальнейшим понижением зарплаты».
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Ваще-то зря Яковлева оставили,игрок так себе...