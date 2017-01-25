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Яковлев остался в «Анжи» с понижением зарплаты

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Анжи, Яковлев Павел
Сегодня, 15:45 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Сергей Иванов

В пресс-службе «Анжи» подтвердили, что нападающий Павел Яковлев принял решение остаться в махачкалинском клубе, несмотря на ранее появившиеся слухи о возможном переходе в «Крылья Советов».

«Павел Яковлев принял решение остаться в „Анжи“ с дальнейшим понижением зарплаты».

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