Яковлев остался в «Анжи» с понижением зарплаты

В пресс-службе «Анжи» подтвердили, что нападающий Павел Яковлев принял решение остаться в махачкалинском клубе, несмотря на ранее появившиеся слухи о возможном переходе в «Крылья Советов».

«Павел Яковлев принял решение остаться в „Анжи“ с дальнейшим понижением зарплаты».