Калиджури сменил «Вольфсбург» на «Шальке»

Полузащитник «Вольфсбурга» Даниэль Калиджури перешел в «Шальке». Гельзенкирхенцы интересовались им еще летом. 29-летний хавбек подпишет с «Шальке» контракт до 2020 года после прохождения медосмотра. Сумма сделки должна составить около 3 млн евро.