Калиджури сменил «Вольфсбург» на «Шальке»
Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2016/2017, Заграница: трансферы, Шальке-04, Вольфсбург, Калиджури Даниэль
Сегодня, 16:09 | Источник: ФК "Шальке" | Редакция: Сергей Иванов
Полузащитник «Вольфсбурга» Даниэль Калиджури перешел в «Шальке». Гельзенкирхенцы интересовались им еще летом. 29-летний хавбек подпишет с «Шальке» контракт до 2020 года после прохождения медосмотра. Сумма сделки должна составить около 3 млн евро.
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