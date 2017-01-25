«Динамо» ведёт переговоры по Дьякову

Главный селекционер московского «Динамо» Геннадий Голубин подтвердил, что клуб ведет переговоры с Виталием Дьяковым, который находится на просмотре в «Анжи».

«На данный момент запрет на регистрацию новичков еще не снят, но мы работаем над решением этой проблемы. После того как нам разрешат регистрировать новых игроков, можно будет о чем-то говорить. Покидать клуб пока никто не собирается — у всех игроков действующие контракты. Единственное, Дьяков сейчас находится на просмотре в „Анжи“. Пока неизвестно, на какой срок он может уйти в аренду. Мы ведём переговоры с махачкалинским клубом.

Что касается дальнейшей работы селекционного отдела, то ничего кардинально менять мы не собираемся. У нас хорошая команда, которая идет на первом месте в ФНЛ. Вот в этом ключе и будем двигаться дальше».