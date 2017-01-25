Дзанетти: «Икарди заслужил играть за сборную Аргентины»
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: мнение, Интер, Аргентина, Дзанетти Хавьер, Икарди Мауро
Сегодня, 17:12 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь
Вице-президент «Интера» Хавьер Дзанетти надеется, что нападающий «нерадзури» Мауро Икарди получит возможность проявить себя в сборной Аргентины, за которую провел пока лишь один матч:
«Он хорошо играет уже на протяжении долгого времени и заслужил играть за национальную команду.
Это настоящий профессионал, который сильно вырос в „Интере“. Это наш капитан, которого уважают. Думаю, вызов в сборную не заставит себя ждать, и у Мауро все получится. У него впереди светлое будущее.
Надеюсь, он поможет сборной Аргентины на грядущем чемпионате мира».
Ранее главный тренер сборной Аргентины Эдгардо Бауса заявил, что Икарди - третий нападающий в сборной Аргентины.
Другие материалы по теме:
Вчера
Или войдите через
В ближайшее трансферное лето миланский клуб планирует завоевать Европу.
Китайские владельцы "Интера" выделили впечатляющий бюджет на главные цели команды. Как информирует Corriere dello Sport, "нерадзурри" могут раскошелиться на 80 миллионов евро за полузащитника ПСЖ Марко Верратти, которым также интересуются "Реал", "Ювентус" и "Бавария".
Главным кандидатом в центр защиты считается еще один ценный парижанин Маркиньос. Если не удастся договориться с бразильцем, то тогда миланцы попытаются подписать Костаса Маноласа из "Ромы" или лациале Стефана де Врея.
Линию атаки "Интер" планирует укрепить Федерико Бернардески. Форвард "Фиорентины" обойдется в 40-50 миллионов евро. Другие варианты – Алексис Санчес ("Арсенал") и Доменико Берарди ("Сассуоло"). Самая дешевая опция – Джексон Мартинес, выступающий за клуб, который также принадлежит китайской группе Suning.