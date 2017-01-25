Дзанетти: «Икарди заслужил играть за сборную Аргентины»

Вице-президент «Интера» Хавьер Дзанетти надеется, что нападающий «нерадзури» Мауро Икарди получит возможность проявить себя в сборной Аргентины, за которую провел пока лишь один матч:

«Он хорошо играет уже на протяжении долгого времени и заслужил играть за национальную команду.

Это настоящий профессионал, который сильно вырос в „Интере“. Это наш капитан, которого уважают. Думаю, вызов в сборную не заставит себя ждать, и у Мауро все получится. У него впереди светлое будущее.

Надеюсь, он поможет сборной Аргентины на грядущем чемпионате мира».

Ранее главный тренер сборной Аргентины Эдгардо Бауса заявил, что Икарди - третий нападающий в сборной Аргентины.