Раноккии не будет в «Зените»
Сегодня, 17:21 | Источник: Itasportpress.it | Редакция: Антон Белюсь
По информации итальянской прессы, защитник «Интера» Андреа Раноккия, которым интересуется «Зенит», не перейдет в российский клуб.
Сообщается, что 28-летнего защитника не убедило предложение «сине-бело-голубых», а сам он предпочтет продолжить карьеру в Италии.
По слухам, «Зенит» предлагал «Интеру» за итальянца 8 млн евро.
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28 лет, староват для Зенита, это только Спартак покупает стариков, а Зенит молодых и перспективных.
Молло 27 лет
Цаллагов 27 лет
28 лет, староват для Зенита, это только Спартак покупает стариков, а Зенит молодых и перспективных.
Молло 27 лет
Цаллагов 27 лет
Ну Иванович уже сложившийся игрок, вряд ли снова в РПЛ вернется.
А вот в Китай запросто, благо возраст позволяет.
8 млн-смешно,давайте 80 !
а ты сам как себя ведёшь???
нечего сказать- в игнор ставишь!!!!!!!
нагадишь- и в кусты!!!
а я тогда просто не пропал после матча и предлагал сей матч обсудить.
https://youtu.be/up8mWIbr6Po
Бойтесь Спартаковцы ))
Мне бы хотелось увидеть его в РПЛ)
Привет ✌🏻
А Иванович еще года 2-3 поиграет точно!
Было бы ,конечно , усилением,но позицию на долгие годы не закроет.