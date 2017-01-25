Раноккии не будет в «Зените»

По информации итальянской прессы, защитник «Интера» Андреа Раноккия, которым интересуется «Зенит», не перейдет в российский клуб.

Сообщается, что 28-летнего защитника не убедило предложение «сине-бело-голубых», а сам он предпочтет продолжить карьеру в Италии.

По слухам, «Зенит» предлагал «Интеру» за итальянца 8 млн евро.