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Раноккии не будет в «Зените»

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Интер, Зенит, Раноккия Андреа
Сегодня, 17:21 | Источник: Itasportpress.it | Редакция: Антон Белюсь

По информации итальянской прессы, защитник «Интера» Андреа Раноккия, которым интересуется «Зенит», не перейдет в российский клуб.

Сообщается, что 28-летнего защитника не убедило предложение «сине-бело-голубых», а сам он предпочтет продолжить карьеру в Италии.

По слухам, «Зенит» предлагал «Интеру» за итальянца 8 млн евро.

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