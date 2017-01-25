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«Уотфорд» и «Милан» согласовали аренду Ньянга

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Милан, Уотфорд, Ньянг М'Байе
Сегодня, 17:29 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь

В Италии уверены, что «Уотфорд» договорился с «Миланом» об аренде нападающего «россонери» М'Байе Ньянга.

Сообщается, что «шершни» арендуют 22-летнего игрока до конца сезона с опцией выкупа за 16 млн евро.

Последнее слово остается за Ньянгом, который, по слухам, хочет играть в Премьер-Лиге.

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