«Уотфорд» и «Милан» согласовали аренду Ньянга
Сегодня, 17:29 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь
В Италии уверены, что «Уотфорд» договорился с «Миланом» об аренде нападающего «россонери» М'Байе Ньянга.
Сообщается, что «шершни» арендуют 22-летнего игрока до конца сезона с опцией выкупа за 16 млн евро.
Последнее слово остается за Ньянгом, который, по слухам, хочет играть в Премьер-Лиге.
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