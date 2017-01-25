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Мутко: «В конце февраля „Крестовский“ будет сдан ФИФА»

Соккер.Ру // Чемпионат мира 2018, Россия: мнение, Зенит, Мутко Виталий
Сегодня, 17:47 | Источник: ТАСС | Редакция: Антон Белюсь

Вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко назвал сроки сдачи будущего стадиона «Зенита» ФИФА:

«Что касается „Зенит-Арены“, свидетельство о вводе в эксплуатацию стадион получил, над вопросами по газону, который немного вибрирует, мы работаем и в конце февраля полностью сдадим арену ФИФА. Никаких проблем не будет.

Как идет подготовка к чемпионату мира? Есть небольшие отставания по стадиону в Самаре, пока не уложились в график сдачи арены в Сочи, но в феврале мы это сделаем. В целом подготовка проходит в хорошем темпе, каких-то больших тревог у нас нет».

Ранее сообщалось, что первые 10 тысяч зрителей протестируют «Крестовский» 11 февраля.

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