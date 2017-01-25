Аничебе расплакался, узнав о сроках своего восстановления от травмы
Сегодня, 17:58 | Источник: Dailystar.co.uk | Редакция: Антон Белюсь
Нападающий «Сандерленда» Виктор Аничебе признался, что не смог сдержать слез, когда узнал, что из-за повреждения крестообразных связок будет вынужден пропустить около трех месяцев:
«Обычно я не плачу, но с этой травмой было очень трудно смириться.
Сказать, что я подавлен, значит не сказать ничего. Хуже я себя не чувствовал с 2009 года, когда травмировал спину.
Как только я набираю форму, постоянно что-то случается. Мне нужно стараться проявлять оптимизм и работать, чтобы вернуться на поле еще более сильным».
Другие материалы по теме:
Вчера
Или войдите через