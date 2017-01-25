«Уотфорд» приобрёл у «Фиорентины» Сарате

Пресс-служба «Уотфорда» сообщает о подписании аргентинского нападающего Мауро Сарате, который ранее выступал за «Фиорентину».

29-летний игрок заключил с «шершнями» контракт на 2.5 года.

Футболист будет выступать за английский клуб под 20-м номером.