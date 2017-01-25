«Уотфорд» приобрёл у «Фиорентины» Сарате
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферы, Уотфорд, Фиорентина, Сарате Мауро
Сегодня, 18:37 | Источник: ФК "Уотфорд" | Редакция: Антон Белюсь
Пресс-служба «Уотфорда» сообщает о подписании аргентинского нападающего Мауро Сарате, который ранее выступал за «Фиорентину».
29-летний игрок заключил с «шершнями» контракт на 2.5 года.
Футболист будет выступать за английский клуб под 20-м номером.
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