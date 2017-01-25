Рейтинг@Mail.ru

Моуриньо: «Я всегда ощущал поддержку Фергюсона, даже когда мы были соперниками»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Ман Юнайтед, Моуриньо Жозе , Фергюсон Алекс
Сегодня, 19:08 | Источник: Goal.com | Редакция: Антон Белюсь

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо отреагировал на похвалу бывшего наставника «красных дьяволов» сэра Алекса Фергюсона:

«Как сильно задействован в МЮ Фергюсон? Честно говоря, очень, очень мало.

Я всегда ощущал поддержку с его стороны, просто раньше мы были соперниками, и наши команды играли против друг друга. Я всегда ощущал его поддержку, даже когда работал в Италии и Испании. Даже обычное пожелание удачи по смс в некоторые моменты может значить очень многое».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 19:29
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 19:26
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 19:19
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
17:58 Аничебе расплакался, узнав о сроках своего восстановления от травмы 7
17:39 Энрике: «Месси эволюционировал, он умеет на поле всё» 66
17:12 Дзанетти: «Икарди заслужил играть за сборную Аргентины» 11
08:30 Ватцке: «Обамеянг? Когда уходил Левандовски, все думали, что это конец света» 8
07:30 Баллак: «Уверен, Терри примет правильное решение и останется в „Челси“» 4
00:49 Фергюсон: «Моуриньо проделал в МЮ отличную работу» 14
00:27 Мичел: «Никогда бы не отправил „Барселоне“ своё резюме, разве что в День всех святых» 7
00:06 Фердинанд: «Предпочёл бы китайскую Суперлигу переезду в клуб МЛС» 2
Вчера
23:38 Гастон Силва: «Суарес находится на одном уровне с Месси и Роналду» 22
23:11 Симеоне: «Гризманн не сыграет с „Эйбаром“» 14
все материалы по этой теме
Турниры