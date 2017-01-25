Моуриньо: «Я всегда ощущал поддержку Фергюсона, даже когда мы были соперниками»
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Ман Юнайтед, Моуриньо Жозе , Фергюсон Алекс
Сегодня, 19:08 | Источник: Goal.com | Редакция: Антон Белюсь
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо отреагировал на похвалу бывшего наставника «красных дьяволов» сэра Алекса Фергюсона:
«Как сильно задействован в МЮ Фергюсон? Честно говоря, очень, очень мало.
Я всегда ощущал поддержку с его стороны, просто раньше мы были соперниками, и наши команды играли против друг друга. Я всегда ощущал его поддержку, даже когда работал в Италии и Испании. Даже обычное пожелание удачи по смс в некоторые моменты может значить очень многое».
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Ему под 80 а он также Самоотверженно предан клубу,поддерживает тренеров и игроков и почти никогда не пропускает игры МЮ.
Уважуха тебе СЭР АЛЕКС.