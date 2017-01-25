Моуриньо: «Я всегда ощущал поддержку Фергюсона, даже когда мы были соперниками»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо отреагировал на похвалу бывшего наставника «красных дьяволов» сэра Алекса Фергюсона:

«Как сильно задействован в МЮ Фергюсон? Честно говоря, очень, очень мало.

Я всегда ощущал поддержку с его стороны, просто раньше мы были соперниками, и наши команды играли против друг друга. Я всегда ощущал его поддержку, даже когда работал в Италии и Испании. Даже обычное пожелание удачи по смс в некоторые моменты может значить очень многое».