«Амкар» крупно уступил румынскому «Ботошани»
Сегодня, 19:40 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Антон Белюсь
В контрольном поединке в рамках зимнего сбора в Турции «Амкар» был разгромлен румынским клубом «Ботошани» (0:3), идущим на 8-м месте в местном чемпионате.
В той же Турции проводит свой сбор московское «Динамо», которое сегодня сыграло вничью со словацким клубом «Дунайска Стреда» (2:2), о чем сообщалось ранее.
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