«Амкар» крупно уступил румынскому «Ботошани»

В контрольном поединке в рамках зимнего сбора в Турции «Амкар» был разгромлен румынским клубом «Ботошани» (0:3), идущим на 8-м месте в местном чемпионате.

В той же Турции проводит свой сбор московское «Динамо», которое сегодня сыграло вничью со словацким клубом «Дунайска Стреда» (2:2), о чем сообщалось ранее.