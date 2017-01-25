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«Амкар» крупно уступил румынскому «Ботошани»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Межсезонье, Амкар, Ботошани
Сегодня, 19:40 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Антон Белюсь

В контрольном поединке в рамках зимнего сбора в Турции «Амкар» был разгромлен румынским клубом «Ботошани» (0:3), идущим на 8-м месте в местном чемпионате.

В той же Турции проводит свой сбор московское «Динамо», которое сегодня сыграло вничью со словацким клубом «Дунайска Стреда» (2:2), о чем сообщалось ранее.

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