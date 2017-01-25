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Делф: «Кажется, обо мне забыли»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Манчестер Сити, Делф Фабиан
Сегодня, 19:50 | Источник: Squawka.com | Редакция: Антон Белюсь

Полузащитник «Манчестер Сити» Фабиан Делф, восстановившийся от череды травм, полон оптимизма:

«Мое время в „Манчестер Сити“ напоминает мне американские горки. У меня так и не получилось заиграть здесь.

Но теперь я оправился от травм и чувствую себя очень хорошо, поэтому готов помочь своим одноклубникам. Некоторые из них говорили мне, что в СМИ мою фамилию связывают с переходом в кое-какие клубы, но я не обращаю на это внимание.

Я счастлив в „Сити“. Мне здесь нравится. Я работаю с лучшими игроками в мире, с отличным руководством и персоналом. Я пробыл в лазарете около четырех с половиной месяцев, и кажется, что обо мне забыли».

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