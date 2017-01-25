В ближайшие часы Эвра пройдёт медосмотр в «Марселе»

По информации известного итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, «Марсель» согласовал с защитником «Ювентуса» Патрисом Эвра условия личного контракта.

Сообщается, что в ближайшее время игрок пройдет медосмотр во французском клубе, после чего поставит подпись под трудовым соглашением, рассчитанным на 1.5 года.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» не будет препятствовать уходу Эвра.