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В ближайшие часы Эвра пройдёт медосмотр в «Марселе»

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Ювентус, Марсель, Эвра Патрис
Сегодня, 20:00 | Источник: gianlucadimarzio.com | Редакция: Антон Белюсь

По информации известного итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, «Марсель» согласовал с защитником «Ювентуса» Патрисом Эвра условия личного контракта.

Сообщается, что в ближайшее время игрок пройдет медосмотр во французском клубе, после чего поставит подпись под трудовым соглашением, рассчитанным на 1.5 года.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» не будет препятствовать уходу Эвра.

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