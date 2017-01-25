«Эйбар» - «Атлетико»: стартовые составы
Сегодня, 20:44 | Источник: Твиттер ФК "Атлетико" | Редакция: Антон Белюсь
Стали известны стартовые составы на ответный матч 1/4 финала Кубка Испании между «Эйбаром» и «Атлетико».
«Эйбар»: Родригес, Гальвез, Ривера, Капа, Пенья, дос Сантос, Рико, Нано, Бебе, Жозе, Сарриеги
«Атлетико»: Мойя, Хуанфран, Хименес, Савич, Эрнандес, Габи, Ньигес, Гайтан, Корреа, Гамейро, Торрес.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.
Напомним, первая встреча 1/4 финала завершилась разромной победой «Атлетико» (3:0).
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