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«Эйбар» - «Атлетико»: стартовые составы

Матч: ЭйбарЭйбар-:-АтлетикоАтлетико
Начало матча: Сегодня, 21:15
Соккер.Ру // Испания. Кубок 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 20:44 | Источник: Твиттер ФК "Атлетико" | Редакция: Антон Белюсь

Стали известны стартовые составы на ответный матч 1/4 финала Кубка Испании между «Эйбаром» и «Атлетико». 

«Эйбар»: Родригес, Гальвез, Ривера, Капа, Пенья, дос Сантос, Рико, Нано, Бебе, Жозе, Сарриеги

«Атлетико»: Мойя, Хуанфран, Хименес, Савич, Эрнандес, Габи, Ньигес, Гайтан, Корреа, Гамейро, Торрес.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.

Напомним, первая встреча 1/4 финала завершилась разромной победой «Атлетико» (3:0).

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