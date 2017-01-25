Агент: «Всё идёт к тому, что Ломбертс останется в „Зените“»

Сантуш Верхлуст - агент защитника «Зенита» Николаса Ломбертса, намекнул, что «сине-бело-голубые» не собираются снижать ценник на игрока, который хотел бы покинуть клуб:

«Пока все идет к тому, что Ломбертс останется в „Зените“. Завтра игрок отправляется вместе с командой на второй сбор в Испанию. Конечно, все еще может случиться, но клуб пока не идет на уступки по стоимости защитника».