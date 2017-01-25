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Агент: «Всё идёт к тому, что Ломбертс останется в „Зените“»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Зенит, Ломбертс Николас
Сегодня, 20:50 | Источник: ТАСС | Редакция: Антон Белюсь

Сантуш Верхлуст - агент защитника «Зенита» Николаса Ломбертса, намекнул, что «сине-бело-голубые» не собираются снижать ценник на игрока, который хотел бы покинуть клуб:

«Пока все идет к тому, что Ломбертс останется в „Зените“. Завтра игрок отправляется вместе с командой на второй сбор в Испанию. Конечно, все еще может случиться, но клуб пока не идет на уступки по стоимости защитника».

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