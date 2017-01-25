Агент: «Всё идёт к тому, что Ломбертс останется в „Зените“»
Сегодня, 20:50 | Источник: ТАСС | Редакция: Антон Белюсь
Сантуш Верхлуст - агент защитника «Зенита» Николаса Ломбертса, намекнул, что «сине-бело-голубые» не собираются снижать ценник на игрока, который хотел бы покинуть клуб:
«Пока все идет к тому, что Ломбертс останется в „Зените“. Завтра игрок отправляется вместе с командой на второй сбор в Испанию. Конечно, все еще может случиться, но клуб пока не идет на уступки по стоимости защитника».
Другие материалы по теме:
Вчера
Или войдите через
Осталось только, чтобы потенциальные покупатели предлагали нам эту адекватную плату.
--------
А если предлагают неадекватную -- то с чего бы удивляться, что их преследуют неудачи в переговорах с Зенитом? По-моему, всё абсолютно закономерно.
-
Припоминаю формулировку мудрой народной поговорки: "А ДАРОМ -- ЗА АМБАРОМ".
Кто ищет дешёвок -- следуйте мимо Санкт-Петербурга напрямик в Тарасовку, вас там очень ждут.
Дениску с долгожданным трофеем!