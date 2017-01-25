«Дженоа» арендует у «Палермо» Хильемарка

По информации источника, «Дженоа» и «Палермо» согласовали аренду полузащитника Оскара Хильемарка.

Сообщается, что шведский хавбек будет выступать за «грифонов» на правах аренды, причем по ее истечении у клуба будет возможность выкупить контракт игрока у «Палермо» за 2.8 млн евро.

Напомним, что интерес к Хильемарку также приписывали «Спартаку».