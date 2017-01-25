«Дженоа» арендует у «Палермо» Хильемарка
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Дженоа, Палермо, Хильемарк Оскар
Сегодня, 20:59 | Источник: gianlucadimarzio.com | Редакция: Антон Белюсь
По информации источника, «Дженоа» и «Палермо» согласовали аренду полузащитника Оскара Хильемарка.
Сообщается, что шведский хавбек будет выступать за «грифонов» на правах аренды, причем по ее истечении у клуба будет возможность выкупить контракт игрока у «Палермо» за 2.8 млн евро.
Напомним, что интерес к Хильемарку также приписывали «Спартаку».
Другие материалы по теме:
20:00 Слухи В ближайшие часы Эвра пройдёт медосмотр в «Марселе» 1
17:29 Слухи «Уотфорд» и «Милан» согласовали аренду Ньянга 5
16:17 Слухи «Ницца» интересуется Манданда и Оббади 2
15:38 Слухи «Челси» нацелился на Диего Лопеса 6
15:31 Слухи «Интер» заинтересовался Облаком 6
12:35 Слухи Пепе в Китае может заработать 15 млн евро в год 6
09:45 Слухи Кассано может перейти в «Фиорентину» 3
04:20 Слухи «Интер» нацелился на защитника «Атлетико» Врсалько 3
Или войдите через